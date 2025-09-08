Жителей Подмосковья пригласили на международную выставку по переработке отходов

В красногорском «Крокус Экспо» с 9 по 11 сентября пройдет международная выставка по обращению с отходами. Жителей Подмосковья пригласили к участию.
Как уточнили в министерстве по содержанию территорий, посетители смогут изучить инновационные технологии переработки отходов, познакомиться с современным оборудованием для рециклинга. Также на площадке будет возможность посмотреть на продукцию из вторсырья и узнать больше о защите окружающей среды.
В программе заявлены:
международная выставка вторсырья и продукции из переработанных материалов Re[Waste];
специализированная экспозиция по сбору и переработке металлолома «СкрапЭкспо»;
экспозиция по защите воздушного пространства от загрязнений «ЛюфтТэк».
