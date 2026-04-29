Фото: Встреча регионального клуба "Мы вместе" на фестивале волонтеров в Красногорске / Медиасток.рф

Жителей Подмосковья пригласили на международную премию «Мы вместе». Принять участие в ней могут люди старше 14 лет, некоммерческие и благотворительные организации, коммерческие компании, журналисты и другие представители медиа с социальными проектами.

За пять сезонов премии на нее подали более 197 тысяч заявок. Лауреатами стали 318 проектов.

В этом году лучших выберут в номинациях «Волонтер года», «Наставник года», «Лидер НКО» и других.

Прием заявок продлится до 24 мая. Региональный этап пройдет с 15 июня по 12 июля, полуфинал – с 27 июля по 30 августа, финал – с 21 сентября по 25 октября. Лауреатов объявят в декабре.