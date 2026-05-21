Жителей Подмосковья пригласили на международную премию «Мы вместе»

Фото: Встреча регионального клуба "Мы вместе" на фестивале волонтеров в Красногорске / Медиасток.рф

В России продолжается прием заявок на участие в международной премии «Мы вместе», учрежденной для поддержки общественно значимых инициатив и проектов, направленных на помощь людям и повышение качества жизни. Премию проводят по поручению президента Владимира Путина.

Участниками проекта традиционно становятся волонтеры, наставники, представители бизнеса и некоммерческих организаций.

В прошлом году организаторы получили свыше 52 тысяч заявок не только из субъектов России, но и из 147 государств мира. Победители и лауреаты получили поддержку для дальнейшего развития своих инициатив.

Шестой сезон премии начался 18 марта в молодежном центре «30/09» в Донецке. Церемонию открытия приурочили к празднованию Дня Горловки — города, ставшего лауреатом предыдущего сезона проекта.

Подать заявку на участие можно до 24 мая включительно на официальном сайте премии. Конкурс проводят по 12 номинациям, охватывающим различные направления общественной деятельности.

Особое внимание в этом году организаторы уделяют категориям «Страна возможностей» и «Сила единства». Они ориентированы на проекты, связанные с развитием культуры и образования, патриотическим воспитанием, наставничеством, укреплением межнационального взаимодействия и сохранением духовно-нравственных ценностей.

Итоги конкурса подведут в декабре в Москве в рамках международного форума гражданского участия «Мы вместе», где состоится торжественная церемония награждения.

Присоединиться к конкурсу могут и жители Подмосковья.