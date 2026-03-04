Жителей Подмосковья пригласили на международную историческую игру

Международная историческая онлайн-игра «1418» 24 марта в шестой раз соберет участников из России и других стран. К интеллектуальному состязанию смогут присоединиться и жители Московской области.

Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» рассматривает игру как подготовительный этап к международной акции «Диктант Победы». Проведение мероприятия приурочили к Году единства народов России.

При подготовке заданий организаторы опирались на архивные документы, фотоматериалы и аудио- и видеохронику. Все источники предварительно прошли проверку профессиональных историков.

В день проведения запланированы четыре игры для участников из разных федеральных округов, а также отдельная игра на английском языке для представителей других стран.