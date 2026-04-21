Жителей Подмосковья пригласили на международную историческую игру

В начале мая в России и за ее пределами пройдет международная онлайн-игра, посвященная истории Великой Отечественной войны. Организатором выступает движение «Волонтеры Победы», которое 5 мая проведет интеллектуальное состязание под названием «Наша Победа».

Проект реализуют уже в четвертый раз, и, как ожидается, он вновь объединит участников из разных регионов страны и зарубежных государств. Присоединиться к нему могут и жители Московской области.

Игра станет частью крупной просветительской инициативы — акции «Диктант Победы», направленной на популяризацию знаний о событиях военных лет и сохранение исторической памяти. В этом году основная тема проекта связана с единством фронта и тыла.

При подготовке заданий использовали архивные источники, включая документальные материалы, хронику и фотосвидетельства, которые прошли проверку профессиональными историками.

К реализации инициативы также подключились представители партийного проекта «Историческая память», организационный комитет «Наша Победа» и фонд, действующий при Музее Победы, при поддержке Фонда президентских грантов.

Формат мероприятия предусматривает проведение двух игровых сессий в течение одного дня — это сделано для удобства участников из разных федеральных округов.

Регистрация для желающих уже открыта на специальной платформе, где участники смогут присоединиться к игре и проверить свои знания истории. Проект, по замыслу организаторов, должен не только расширить кругозор, но и укрепить интерес к изучению прошлого страны.