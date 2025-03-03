Жителей Подмосковья пригласили на международную акцию ко Дню Победы

Международный проект «80 лет нашей Великой Победе» запустили Молодежный парламент при Госдуме и Молодежный совет при Национальном собрании Республики Беларусь. Жителей Подмосковья пригласили принять участие в мероприятии.

В Telegram-канале проекта в течение 80 дней до 9 мая будут публиковать архивные письма с фронта, исторические справки, фотографии, видеозаписи, а также новостные сводки.

«Сегодня каждый из нас ответственен за то, чтобы сохранить память о подвиге советских солдат и передать ее будущим поколениям», — подчеркнул председатель Молодежного парламента при Государственной думе Артем Николаев.

Способ проведения проекта подобрали специально для юных пользователей сети.

«Молодежь все чаще отдает предпочтение коротким, насыщенным форматам подачи информации, и основным средством общения как раз-таки сейчас для них становятся мессенджеры», — обратила внимание председатель Молодежного совета при Национальном собрании Республики Беларусь Алина Ретькова.

Мероприятие, в котором может принять участие любой желающий, призван показать жизнь советского народа в тылу и на передовой в годы Великой Отечественной войны.

«Уверена, что в Подмосковье найдется немало желающих поделиться историей своих родственников, которые ковали Победу», — заключила председатель Комитета Мособлдумы по образованию, культуре, науке, туризму, спорту и молодежной политике Линара Самединова.

Передать данные для публикации в канале можно, заполнив форму.