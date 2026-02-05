Жителей Подмосковья пригласили на литературный конкурс «Герои Великой Победы»

Фото: Центральная библиотека имени Инны Гофф в Воскресенске после капитального ремонта / Медиасток.рф

Жителей Подмосковья пригласили на всероссийский конкурс «Герои Великой Победы». На нем можно представить стихи, очерки и другие литературные произведения патриотической тематики.

Конкурс направлен на сохранение и увековечивание памяти о героизме советских солдат, защищавших родину, а также участников локальных военных конфликтов. Он поможет воспитать у молодежи чувство патриотизма и гордости за героев.

На конкурсе выберут лучший литературный рассказ, очерк, стихотворение, рисунок, фотографию и текст песни эпического, исторического или патриотического содержания.

Подать заявку на участие можно по ссылке.