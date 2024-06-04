Жителей Подмосковья пригласили на курсы по повышению финансовой грамотности

Жителей Московской области пригласили на просветительскую эстафету «Мои финансы». Это образовательная программа, направленная на повышение финансовой грамотности среди населения. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Эстафета состоит из нескольких этапов, посвященных семейному бюджету, управлению первыми деньгами и вопросам ответственного кредитования. Первый этап завершится 30 июня. Его участники узнают, как вести бюджет семьи, ставить совместные цели и избегать конфликтов из-за финансовых вопросов. Закрепить полученные знания можно по ссылке. За правильные ответы участники получат именной сертификат.

Второй этап начнется 1 июля и завершится 30 сентября. Третий этап запланирован на период с 1 октября по 20 декабря. Для всех желающих на сайте уже доступно более 30 образовательных материалов: лекций, плакатов, карточек и буклетов для всех возрастов.

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