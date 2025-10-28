Жителей Подмосковья пригласили на курс по финансовой грамотности от Банка России

Банк России запустил бесплатный онлайн-курс по финансовой грамотности под названием «Практичные финансы: от знаний к действиям». Программа рассчитана на взрослых пользователей и доступна всем желающим. Чтобы начать обучение, нужно зарегистрироваться на сайте проекта и пройти короткий опрос.

Курс состоит из девяти интерактивных модулей, которые помогут разобраться, как правильно управлять своими деньгами, планировать бюджет, избегать финансовых рисков и выбирать надежные инструменты для накоплений. Участники узнают, как грамотно распоряжаться доходами, разберутся в основах налоговой системы и поймут, как заранее позаботиться о будущей пенсии.

Обучение можно проходить в удобное время и в любом порядке. После завершения всех модулей участники получат цифровой сертификат о прохождении курса.