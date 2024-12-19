Жителей Подмосковья пригласили на костюмированный лыжный забег

Костюмированный лыжный забег в рамках Манжосовской гонки пройдет в Подмосковье 31 декабря. Мероприятие в этом году отметит 55-й юбилей.

Принять участие в забеге могут все желающие, рассказали в подмосковном Минспорте. Уровень подготовки не важен — для жителей подготовят небольшие дистанции от 600 метров. Главное условия — яркий и креативный образ.

Забег начнется в 11:00. Подать заявку на участие необходимо по электронной почте. Для этого нужно прикрепить к письму имя и фамилию, а также год рождения, и отправить его по адресу nkunicin@gmail.com. Пройти платную регистрацию можно по ссылке.

Манжосовская гонка в этом году отметил юбилей — событий пройдет в 55-й раз. Ежегодно она собирает лыжников со всего Подмосковья в Одинцове. Вместе с любителями участие в мероприятии принимают профессионалы.