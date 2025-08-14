Жителей Подмосковья пригласили на конкурсы лучших практик школьных библиотек

Открылась регистрация на всероссийские конкурсы «Самая читающая школа России» и «Лучший школьный педагог-библиотекарь России» от общества «Знание» и Минпросвещения России. Заявки принимаются до 5 октября, сообщили в Минобразования региона.
Принять участие в них могут библиотекари и образовательные организации.
Школам нужно будет провести тематические мероприятия и пройти защиту авторских практик перед экспертным советом, а педагогам — провести внеурочные занятия и найти решения в смоделированных ситуациях.
Финальные соревнования пройдут в Москве в декабре на I Международном форуме библиотекарей. Там же состоится награждение победителей.