Жителей Подмосковья пригласили на конкурс военно-патриотической песни

Продолжается прием заявок на X открытый форум-фестиваль военно-патриотической песни «Я помню! Я горжусь!». Он посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Главная цель конкурса — сохранить память о героях Великой Отечественной войны, а также воспитать патриотизм и уважение к истории. Принять участие могут сольные исполнители и творческие коллективы из Центрального федерального округа в возрасте от десяти до 65 лет. Заявки будут принимать до 1 апреля. Победители отборочного тура выступят в финале, который состоится 24 апреля в Электрогорске.
Фестиваль организуют противопожарно-спасательные службы Московской области, региональные отделения Российского союза спасателей и Всероссийского добровольного пожарного общества, Главное управление МЧС России по Московской области и администрация Павлово-Посадского округа.
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