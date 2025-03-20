Жителей Подмосковья пригласили на конкурс военно-патриотической песни

Продолжается прием заявок на X открытый форум-фестиваль военно-патриотической песни «Я помню! Я горжусь!». Он посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Главная цель конкурса — сохранить память о героях Великой Отечественной войны, а также воспитать патриотизм и уважение к истории. Принять участие могут сольные исполнители и творческие коллективы из Центрального федерального округа в возрасте от десяти до 65 лет. Заявки будут принимать до 1 апреля. Победители отборочного тура выступят в финале, который состоится 24 апреля в Электрогорске.

Фестиваль организуют противопожарно-спасательные службы Московской области, региональные отделения Российского союза спасателей и Всероссийского добровольного пожарного общества, Главное управление МЧС России по Московской области и администрация Павлово-Посадского округа.