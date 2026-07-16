Жителей Подмосковья пригласили на конкурс в области уличной культуры «Кардо»

Фото: Зажигательный брейк-данс и хип-хоп на фестивале «Область танцевальных культур» в парке культуры и отдыха Лобни / Медиасток.рф

Жители Подмосковья могут принять в международном конкурсе «Кардо». Сроки приема заявок продлили до 25 июля. В этом году проект проходит в девятый раз и остается единственной в мире премией, объединяющей уличную культуру и спорт.

«Кардо» открывает возможности для самых представителей уличного сообщества: атлетов, тренеров, танцоров, художников, музыкантов, видеографов, дизайнеров одежды и других творцов и спортсменов. Участвовать могут как признанные мастера, мировые чемпионы и лидеры направлений, так и начинающие любители старше 14 лет.

В программе — 13 направлений, включая BMX, скейтбординг, паркур, воркаут, граффити, брейкинг, хип‑хоп, рэп, диджеинг, кикскутеринг, трикинг, фриран, а также новая номинация — роллерблейдинг. Подать заявку можно онлайн.

Финалистов ждет гранд‑финал во Владивостоке, который пройдет с 16 по 20 сентября. Победители смогут получить денежные призы, гранты, обучение у ведущих экспертов и другие ценные награды.

Заявки уже поступили из всех регионов России и более чем из 100 стран мира, включая США, Францию, Марокко и Казахстан.

Как пояснил директор по маркетингу и аналитике Президентской платформы «Россия — страна возможностей» Михаил Гусев, продление срока приема заявок связано с растущим потоком участников.

«Поток заявок растет — мы видим эту динамику, а значит, обязаны дать шанс каждому, кто еще готовится, доделывает видеозаявку, настраивается», — сказал он.

Конкурс реализуется президентской платформой «Россия — страна возможностей» по поручению президента в рамках национального проекта «Молодежь и дети». Зарегистрироваться для участия можно на официальном сайте проекта.