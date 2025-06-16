Жителей Подмосковья пригласили на конкурс «Спроси строителя»

Жителей Подмосковья пригласили на ежегодный конкурс «Спроси строителя». Участники смогут задать вопросы отраслевым специалистам в текстовом или видео-формате.

К участию на конкурс приглашаются дети и молодежь от шести до 17 лет. Конкурсанты могут представят текстовые или видео-вопросы о строительстве, включая исторические аспекты отрасли. Видеоролики можно создать с помощью специального сервиса «ЖЭКА-МУЛЬТ», разработанного Фондом развития территорий.

Лучшие вопросы получат ответы от министра строительства Ирека Файзуллина и председателя Общественного совета при Минстрое Сергея Степашина. Победителей наградят в августе 2025 года во время празднования Дня строителя.

По итогам конкурса будет обновлен состав Детского совета при Минстрое, а участники старше 14 лет получат возможность войти в Юношеский совет. Мероприятие направлено на профессиональную ориентацию подрастающего поколения и повышение престижа строительных специальностей.

Узнать больше о конкурсе можно по ссылке.