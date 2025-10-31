Жителей Подмосковья пригласили на конкурс руководителей в сфере АПК

Руководителей в сфере сельского хозяйства Подмосковья пригласили принять участие в конкурсе «Лидеры агропромышленного комплекса». Проект нацелен на поиск талантливых и перспективных специалистов.

Реализацией займутся платформа «Россия — страна возможностей» и Министерство сельского хозяйства страны.

Принять участие в конкурсе могут совершеннолетние руководители, управленческий стаж которых превышает два года. Они также должны иметь опыт работы в сфере агропромышленного комплекса, в том числе в научном направлении.

Предварительная регистрация продлится до 9 ноября включительно на сайте. Дистанционный этап будет проходить до 20 декабря — участникам предстоит выполнить различные задания онлайн.

Контрольное компьютерное тестирование запланировано на январь следуюшего года, а финал пройдет в очном формате в период с 11 по 14 февраля.

Победителей пригласят стать слушателями программы для топ‑менеджеров в сфере АПК в Мастерской управления «Сенеж». Финалистам предложат присоединиться к программе наставничества, а всем участникам дадут ценные рекомендации.

В Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья подчеркнули, что конкурс позволит руководителям продемонстрировать лидерские качества, а также приобрести новый ценный опыт.