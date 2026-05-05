Жителей Подмосковья пригласили на конкурс проектов о жизни в сельской местности

Министерство сельского хозяйства России объявило о старте национальной премии «МедиаПоле». Инициатива призвана поддержать авторов, которые через медиаконтент рассказывают о развитии сельских территорий, агропромышленного комплекса, агротуризма и экологических проектов.

Общий призовой фонд конкурса составляет пять миллионов рублей.

Принять участие могут жители России старше 18 лет. Организаторы делают акцент на блогерах, студентах, начинающих авторах и журналистах, создающих материалы о жизни в сельской местности.

При этом ключевым критерием отбора станет не только качество контента, но и его идея: проекты должны показывать потенциал российских внегородских территорий, подчеркивать значимость сельского труда и мотивировать аудиторию иначе взглянуть на жизнь за пределами мегаполисов.

Заявочная кампания продлится до 30 сентября. Для участия необходимо подать анкету на официальном сайте премии медиаполе.рф, приложив ссылку на уже опубликованный материал — это может быть пост в социальных сетях, публикация в СМИ или файл в облачном хранилище.

Дополнительно участникам предстоит записать короткое видео длительностью до одной минуты, где нужно представить себя и кратко рассказать о своем проекте.

После завершения приема заявок жюри будет оценивать работы в течение месяца. По итогам отбора около 120 финалистов пригласят на очную программу, где запланированы встречи с известными представителями медиаиндустрии, образовательные сессии и посещение ведущих медиаплощадок страны. Завершится конкурс торжественной церемонией награждения победителей.

Как уточнили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области, премию проводят в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий».