Жителей Подмосковья пригласили на конкурс проектов «ЭкоМир»

Фото: Медиасток.рф

Международный конкурс «ЭкоМир», проводимый Российской академией естественных наук, стартовал во всех регионах страны. В Минэкологии Подмосковья рассказали о правилах и способах участия.

«Мы поддерживаем различные мероприятия экологической и природоохранной направленности, оповещаем о них наших активных жителей, которые постоянно занимают призовые места на областных и всероссийских конкурсах», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.

Фото: Международная экологическая премия "ЭкоМир"

Премия «ЭкоМир» присуждается по 11 номинациям. Это различные проекты, инициативы и решения в сфере охраны природы.

Отправить заявку на участие в конкурсе можно до 1 декабря. Узнать о конкурсе больше можно на сайте.

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