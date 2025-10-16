Жителей Подмосковья пригласили на конкурс по защите исторической памяти

Стартовал всероссийский конкурс инициатив, направленный на сохранение и защиту исторической памяти. Присоединиться к нему пригласили жителей Подмосковья.

О начале конкурса объявили Национальный центр исторической памяти при президенте и Центральный совет сторонников партии «Единая Россия».

Главная цель — поддержать идеи и проекты, которые помогают бережно хранить память о ключевых событиях, людях и достижениях, сформировавших историю страны.

Конкурс охватывает все этапы развития России — от древности до современности, объединяя исследователей, педагогов, общественных деятелей вокруг единой миссии.

Организаторы предусмотрели широкий перечень номинаций, чтобы участники могли представить свои инициативы в разных форматах. Среди них: «Малая Родина — история большой страны», «Общественные запросы и приоритеты исторической памяти», «Их имя — символ России», «Игровые форматы сохранения исторической памяти», «Музеи — сокровищницы народной памяти», «Народный маршрут — дорогами исторической памяти» и другие.

К участию приглашают ученых, педагогов, сотрудников музеев и библиотек, методистов, представителей исторических клубов, волонтеров и создателей медиаконтента, работающих с историческими темами.

Конкурс открыт как для граждан России, так и для представителей дружественных стран.

Заочный этап продлится до 1 ноября, а финал конкурса состоится в очном формате не позднее 25 декабря.

Заявку можно подать на официальном сайте проекта.