Жителей Подмосковья пригласили на конкурс по сохранению исторической памяти

Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы» объявило о запуске межрегионального конкурса «Путь Победы». Победители примут участие в памятных мероприятиях, посвященных сохранению исторической памяти о Великой Отечественной войне.

Добровольцам предстоит стать частью церемонии передачи частиц Вечного огня из городов-героев в место проведения центральной акции.

Кульминацией проекта станет ночь с 21 на 22 июня. В этот день активисты движения вместе с жителями разных регионов создадут масштабную огненную картину войны в память о событиях военных лет и героях, защищавших страну.

Принять участие в конкурсном отборе могут жители России старше 18 лет, которые активно занимаются сохранением исторической памяти и проживают в городах-героях или городах воинской славы.

Одним из обязательных условий также является наличие статуса потомка участников боевых действий либо потомка бывших советских узников фашистских концлагерей и гетто, находившихся на территории Белоруссии. Присоединиться к проекту могут и представители Подмосковья.

Проект направлен на сохранение памяти о подвиге поколения победителей и вовлечение молодежи в патриотические инициативы. Конкурс проводят при поддержке Фонда президентских грантов.

