Жителей Подмосковья пригласили на конкурс по проверке цифровых навыков

Жители Подмосковья смогут проверить свои цифровые навыки на всероссийском конкурсе. На него пригласили всех желающих старше 18 лет.
Как сообщили в региональном Мингосуправления, принять участие в «Цифровом марафоне» могут все жители России старше 18 лет. На нем можно выбрать уровень подготовки: новичок, исследователь и эксперт. Узнать свою категорию можно при помощи специального теста, который будет доступен после регистрации.
Второй этап конкурса — цифровой диктант. Он пройдет с 24 марта по 13 апреля. После этого в Москве состоится финал, где победители и призеры получат денежные призы и подарки.
Зарегистрироваться на конкурс можно до 23 марта по ссылке.
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