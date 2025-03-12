Жителей Подмосковья пригласили на конкурс по проверке цифровых навыков

Жители Подмосковья смогут проверить свои цифровые навыки на всероссийском конкурсе. На него пригласили всех желающих старше 18 лет.

Как сообщили в региональном Мингосуправления, принять участие в «Цифровом марафоне» могут все жители России старше 18 лет. На нем можно выбрать уровень подготовки: новичок, исследователь и эксперт. Узнать свою категорию можно при помощи специального теста, который будет доступен после регистрации.

Второй этап конкурса — цифровой диктант. Он пройдет с 24 марта по 13 апреля. После этого в Москве состоится финал, где победители и призеры получат денежные призы и подарки.

Зарегистрироваться на конкурс можно до 23 марта по ссылке.