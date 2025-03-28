Жителей Подмосковья пригласили на конкурс патриотической песни

Фестиваль патриотической песни «Я помню! Я горжусь!» пройдет в Подмосковье в апреле. Участники исполнят песни о Великой Отечественной войне .

Форум-фестиваль посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На конкурсе выберут лучших в нескольких номинациях: «Не забывай те грозные года…», «Наследники Победы» и «Я люблю тебя, Россия!». Победители получат памятные подарки и дипломы.

Принять участие могут все исполнители и творческие коллективы из ЦФО в возрасте от 10 до 65 лет.

Отборочный тур пройдет до 11 апреля, а финальный гала-концерт состоится 24 апреля в Электрогорске.

Узнать больше о фестивале можно по ссылке.