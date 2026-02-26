Жителей Подмосковья пригласили на конкурс «Наш безопасный мир. Голос безопасности»

Жителей Подмосковья пригласили на всероссийские конкурсы детско-юношеского общественного движения «Школа безопасности», конкурс вокального искусства «Наш безопасный мир. Голос безопасности» и фестиваль «Школа безопасности — школа жизни». Они направлены на повышение интереса к профессии спасателя и пожарного, а также развитие чувства патриотизма.

Конкурс «Наш безопасный мир. Голос безопасности» нацелен на развитие и продвижение детского исполнительства в области вокального искусства, стимулирование к добровольческой деятельности, а также укрепление международного сотрудничества и воспитание культуры безопасности. Принять в нем участие могут как отдельные вокалисты, так и творческие коллективы, юные спасатели и пожарные.

Лучших выберут в нескольких номинациях: авторская песня, академическое пение, бардовская песня, народное творчество и эстрадный вокал.

Подать заявку на участие можно с 1 февраля до 31 августа. Гала-концерт состоится 20 ноября.