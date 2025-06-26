Жителей Подмосковья пригласили на конкурс молодых правозащитников

Ежегодный конкурс «Молодой правозащитник Московской области» проведут в Подмосковье. На него пригласили активистов, волонтеров и специалистов от 16 до 35 лет.

Конкурс проводят уполномоченный по правам человека в Подмосковье Ирина Фаевская и молодежный совет.

«В прошлом году в конкурсе приняли участие много активных молодых людей, для которых важно помогать людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Наш конкурс создан для того, чтобы поощрять и поддерживать такую значимую деятельность. А также вдохновить и других людей на добрые дела», — сказала Ирина Фаевская.

Принять участие в конкурсе могут жители от 16 до 35 лет, которые занимаются в Подмосковье правозащитной деятельность. Она может быть связана с защитой прав человека, оказанием помощи нуждающимся, развитием и укреплением институтов гражданского общества, а также с правовым просвещением. Заявки и материалы будут принимать по адресу электронной почты molsovetmo@yandex.ruс до 31 августа.

Победители и призеры получат памятные подарки от омбудсмена.

Узнать больше о конкурсе можно по ссылке.