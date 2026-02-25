Жителей Подмосковья пригласили на конкурс «Моя законотворческая инициатива»

Жителей Подмосковья пригласили на Всероссийский конкурс молодежи образовательных и научных организаций «Моя законотворческая инициатива». Заявки будут принимать до 30 марта.

Конкурс направлен на привлечение молодежи к государственному управлению через участие в законотворческой деятельности, отбор перспективных проектов для подготовки закинициатив и создание условий для подготовки кадрового резерва политических лидеров.

Участникам предложили отправить свои работы по направлениям: государственное строительство и конституционные права граждан; экономическая политика; социальная политика; образование, наука, здравоохранение и культура; бюджетное, налоговое и финансовое законодательство; оборона и безопасность; молодежная политика; энергетическая политика; региональное законодательство; миграционное законодательство.

Конкурс пройдет с 1 января по 30 марта и с 3 августа по 9 сентября. Заключительные туры запланирована на 19-21 мая и 13-15 октября.

В прошлом году участие принимали более 1,1 тысячи человек из 388 образовательных и научных организаций 147 городов. Из них 51 соискатель получил золотой знак «Депутатский резерв». Призерами стали 285 участников.

Узнать больше о конкурсе можно по ссылке.