Жителей Подмосковья пригласили на конкурс «Лидеры села»

Конкурс «Лидеры села» начался в России. Его главная цель — найти и подготовить будущих специалистов для работы в сельских администрациях. К участию приглашают молодых людей от 18 до 35 лет.

Профессия значения не имеет — участвовать могут педагоги, врачи, спортсмены, агрономы, блогеры, руководители, сотрудники культуры, туризма и другие. Главное — желание развиваться и делать жизнь на селе лучше.

Конкурс проходит в несколько этапов: два онлайн-теста и финал, который состоится очно в конце года. В будущем конкурсанты смогут устроиться на работу в органы местного самоуправления и помочь развивать сельские территории. Мероприятие организовали в рамках федеральной программы «Кадры для села», которую проводят Росмолодежь и Российский союз сельской молодежи.

Подать заявку можно до 30 сентября 2025 года на сайте лидерысела.рф до 30 сентября 2025 года.