Жителей Подмосковья пригласили на конкурс грантов для экологических проектов

Жителей Подмосковья пригласили на конкурс грантов президентского фонда природы. Его победители смогут получить поддержку для развития проектов в сфере экологии.

По словам главы Минэкологии Подмосковья Витадия Мосина, конкурс позволит поддержать проекты в сфере сохранения редких видов животных и растений, защиты экосистем, просвещения и волонтерства.

«В Подмосковье есть множество энтузиастов, неравнодушных людей, экологически ответственных предприятий, организаций, объединений, которые могут достойно представить регион на конкурсе. Доказательством этого являются успешные инициативы, которые ежегодно участвуют в нашей Ярмарке экологических проектов», — сказал он.

В конкурсе смогут поучаствовать как отдельные активисты, так и команды до пяти человек, а также некоммерческие организации. Сначала они представят идеи, а затем жюри отберет лучшие из них. После этого авторы доработают проекты и вновь представят экспертам.

Итоги конкурса объявят в августе. Узнать больше об условиях участия можно по ссылке.