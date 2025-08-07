Жителей Подмосковья пригласили на конкурс фильмов «Герои большой страны»

Жителей Подмосковья пригласили на третью кинопремию «Герои большой страны». Представить свои работы на суд жюри могут представители киноиндустрии, а также эксперты, педагоги, ученые, предприниматели, общественные деятели и блогеры.

Кинопремия направлена на возрождение культуры производства проектов с высоким духовно-нравственным содержанием, которые транслируют образ героя, служащего семье и обществу.

В конкурсе могут поучаствовать игровые, документальные и анимационные картины, а также сериалы и короткометражные фильмы, опубликованные не ранее 1 октября 2023 года. В шорт-лист будет отобрано 35 работ.

«Актуальность проведения премии определяется тем, что кино, как самый эффективный формат контента, напрямую влияет на образы и выборы молодежи — на будущее страны», — отметили организаторы.

Прием заявок на премию начался 25 июля и продлится до 25 сентября по ссылке. Награждение состоится 6 февраля 2026 года в национальном центре «Россия» в Москве.