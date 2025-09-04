Жителей Подмосковья пригласили на конкурс «Это у нас семейное». Ожидается, что в нем примут участие сотни тысяч человек со всей страны. Они поборются за денежные сертификаты по пять миллионов рублей и семейные путешествия.

Для участия нужно создать семейный аккаунт и заполнить анкеты. В команде должно быть не менее четырех человек, среди которых есть представители трех и более поколений. Один из них должен быть в возрасте от пяти до 17 лет.

В ходе дистанционного этапа конкурсанты ответят на вопросы викторины, связанные с историей и культурой России. Они также будут выполнять тематические задания: создавать коллажи с атрибутами культурного кода, решать кроссворды и читать стихи.

«Конкурс — возможность проявиться всем от мала до велика. Дети, как правило, мало знают, на что способны их родители, бабушки и дедушки. Здесь место каждому члену семьи, а общее дело, как известно, объединяет и мотивирует», — сказала представитель наблюдательного совета, актриса театра и кино, журналистка и телеведущая Екатерина Стриженова.

По итогам этапа определят самые семейные команды, которые поучаствуют в полуфинале.

Из Подмосковья уже поступило более 7,4 тысячи заявок. Регистрация завершится 14 сентября на сайте.

Конкурс стал проектом платформы «Россия — страна возможностей».