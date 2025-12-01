Жителей Подмосковья пригласили на конкурс эссе о будущем мира

Открытый диалог «Будущее мира: Новая платформа для глобального роста» пройдет в России в апреле 2026 года. Его часть станет конкурс эссе, на котором участники представят свои взгляды по одному из четырех направлений. Среди них — «Инвестиции в человека», «Инвестиции в технологии», «Инвестиции в связанность» и «Инвестиции в среду». Заявки будут принимать до 26 декабря.

В прошлом году на конкурс направили 696 эссе из 102 стран мира. В рамках мероприятия участники обсудили новую платформу для глобального роста и отобрали лучшие работы для панельных дискуссий.

«Задача открытого диалога — объединить ведущих международных и российских экспертов и способствовать не политизированному, ориентированному на решения диалогу. Конечная цель — создание прочной интеллектуальной основы, которая позволит сформировать новую волну экономического развития, движимую ресурсами и человеческим потенциалом стран мирового большинства», — отметили организаторы.

Спикеры говорили о мировом порядке, потенциале Африки, а также демографических изменениях и новых технологиях. В результате был выпущен четырехтомник эссе.

В этом году работы будут принимать до 26 декабря через личный кабинет по ссылке.