Жителей Подмосковья пригласили на конкурс эскизов памятника героям СВО

Подмосковных архитекторов и ветеранов пригласили на всероссийский конкурс эскизов памятника, посвященного героям СВО. Прием работ продлится до 28 февраля.

Всероссийский конкурс организовали фонд «Защитники Отечества» и Московский финансово-юридический университет при поддержке Минобразования и Минпросвещения России.

Принять участие могут архитекторы, а также ветераны СВО и их близкие. На конкурс принимают индивидуальные и групповые работы.

Эскизы можно отправить до 28 февраля.

Больше информации о конкурсе размещено по ссылке.