Жителей Подмосковья пригласили на конкурс эскизов памятника героям СВО
Подмосковных архитекторов и ветеранов пригласили на всероссийский конкурс эскизов памятника, посвященного героям СВО. Прием работ продлится до 28 февраля.
Всероссийский конкурс организовали фонд «Защитники Отечества» и Московский финансово-юридический университет при поддержке Минобразования и Минпросвещения России.
Принять участие могут архитекторы, а также ветераны СВО и их близкие. На конкурс принимают индивидуальные и групповые работы.
Эскизы можно отправить до 28 февраля.
Больше информации о конкурсе размещено по ссылке.
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