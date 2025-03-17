Жителей Подмосковья пригласили на конкурс экологических проектов

Министерство экологии и природопользования Подмосковья сообщило о начале приема заявок на конкурс экологических проектов. К участию приглашаются все, кто заботится о природе и хочет внести свой вклад в ее сохранение. Победители представят свои работы на Ярмарке экопроектов.

Заявки будут принимать до 20 апреля на сайте. Участие в конкурсе бесплатное и подходит для всех возрастов.

«Ярмарка экологических проектов — это конкурс идей, отбор лучших проектов и их презентация, одним словом, комплекс мероприятий, позволяющий объединить общество и власть для поиска новых экологических решений, формирования экологической культуры и улучшения окружающей среды», — прокомментировал министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

В этом году конкурс будут проводить в пяти номинациях: «Будущее экологии Подмосковья» — проекты школьников и подростков до 18 лет, «Эко-просвещение и волонтерство» — инициативы по повышению экологической культуры, «Цифровые технологии в экологии» — инновационные IT-решения для защиты природы, «Экотуризм» — разработка маршрутов, эко-троп и концепций устойчивого туризма, а также «Здоровая среда» — проекты по улучшению качества воздуха, воды и почвы.

Лучшие работы выберут в конце мая, а финал и награждение пройдут в июне 2025 года на Ярмарке экологических проектов.