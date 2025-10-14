Жителей Подмосковья пригласили на конкурс экологических проектов

Подмосковные экологи могут представить свои проекты на всероссийском конкурсе. Побороться за победу могут активисты, организации и предприятия.

Этап конкурса «Национальная экологическая премия имени В. И. Вернадского» пройдет при поддержке Минэкологии Подмосковья. На него пригласили авторов успешно реализованных проектов, которые внесли большой вклад в охрану окружающей среды

«В разное время лауреатами становились представители Подмосковья, а три года назад наше министерство было отмечено на конкурсе за успехи в реализации национального проекта „Экология“. Надеюсь, что и в новом сезоне Московская область будет достойно представлена на конкурсе», — сказал глава Минэкологии Подмосковья Виталий Мосин.

Лучших выберут в нескольких номинациях. Среди них «Наука в интересах устойчивого развития», «Устойчивая энергия и производство», «Сохранение экосистем и биоразнообразия» и другие.

Прием заявок продлится до 28 ноября. Подать их можно по ссылке.

Итоги подведут с 1 по 10 декабря.