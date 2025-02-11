Жителей Подмосковья пригласили на конкурс для молодых предпринимателей

Молодых предпринимателей из Подмосковья пригласили на конкурс «Создай Наше». Мероприятие организуют Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов и Корпорация «МСП».
Комиссия во время конкурсного отбора определит 30 финалистов и предоставит им грант в размере 1 миллиона рублей для развития собственного проекта. Им также предложат бесплатно принять участие в акселерационной программе корпорации.
В конкурсе могут принять участие действующие предприниматели или не имеющие бизнеса граждане России в возрасте от 14 до 28 лет. Заявки принимают на цифровой платформе МСП.РФ до 3 марта.
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