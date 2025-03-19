Жителей Подмосковья пригласили на юбилейный сезон просветительской премии

Российское общество «Знание» объявило о старте пятого сезона просветительской премии. Подать заявку можно до сентября 2025 года на сайте .

К участию приглашают всех, кто внес вклад в развитие образования и науки в 2024–2025 годах: просветителей, авторов проектов, компании и инициативы. В этом сезоне премию вручат в 18 номинациях, включая новые. Помимо этого, в честь Года защитника Отечества появилась номинация «За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества».

Также добавили номинацию «За вклад в сохранение традиционных ценностей» — для проектов, продвигающих семейные ценности и культурное наследие, а номинация «За просветительскую деятельность в образовательной организации» теперь охватывает сразу несколько направлений.

Напомним, в 2025 году премия впервые пройдет в региональном формате, чтобы отметить лучших просветителей и инициативы в разных частях России.