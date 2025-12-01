Жителей Подмосковья пригласили на интернет-конкурс птичьих кормушек

Союз охраны птиц России открыл прием работ на интернет-конкурс птичьих кормушек. В нем могут принять все желающие без ограничения по возрасту, рассказали в Минэкологии Подмосковья.

Заявки на конкурс будут принимать с 1 декабря по 24 марта. Всего представлено несколько номинаций: «Оптимальный вариант» на отвечающую нуждам и стандартам кормушку, «Чудо-столовая» на самое красивое и оригинальное изделие и «Пернатые гости», где представят фотографии птиц.

«Московское отделение Союза охраны птиц России — наш давний партнер. Информация, которую мы получаем от орнитологов и бердвотчеров, помогает анализировать состояние популяций пернатых, в том числе и внесенных в Красную книгу Подмосковья. И мы, соответственно, поддерживаем гуманитарные инициативы Союза. Поэтому я приглашаю всех жителей области принять участие в конкурсе», — сказал глава ведомства Виталий Мосин.

Также в конкурсе предусмотрены подноминации: «Самое массовое скопление», «Самая многовидовая фотография» и «Самый редкий гость».

Загрузить фотографии можно по ссылке.

Жюри будет ежемесячно выбирать по пять лучших работ в каждой номинации. Авторы лучших снимков получат призы и грамоты.