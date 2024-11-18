Жителей Подмосковья пригласили на грантовый конкурс просветительских проектов

Прием заявок на конкурс просветительских проектов, проводимый Российским обществом «Знание», продлится до 29 ноября. Всего в конкурсе выберут девять победителей, сообщили в пресс-службе Министерства образования Московской области.

Заявки могут подавать физические и юридические лица из всех регионов страны. Организаторы отмечают, что конкурс направлен на поддержку просветительской деятельности и развитие гражданского общества. Чтобы принять участие, необходимо представить программу мероприятия, смету и другие материалы.

Форматы проектов могут включать лектории, мастер-классы, форумы и другие виды событий. Разработчики проектов, одобренных комиссией, получат гранты в размере 100 тысяч рублей. Подробнее о конкурсе можно узнать на сайте.