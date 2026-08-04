Жителей Подмосковья пригласили на гранд-финал конкурса уличной культуры «КАРДО»

Итоги международного конкурса-премии уличной культуры и спорта «КАРДО» подведут с 16 по 20 сентября на гранд-финале во Владивостоке. В рамках мероприятия пройдут показательные выступления, соревнования и шоу с участием артистов.

С 2018 года в «КАРДО» приняли участие более 225 тысяч человек из 147 стран мира. В этом году он проводится в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» нацпроекта «Молодежь и дети» по направлениям BMX, роллерблейдинг, кикскутеринг, скейтбординг и другим.

Регистрация на гранд-финал проекта продлится с 29 июля по 20 сентября по ссылке.

Также до 17 августа продлится прием заявок на грантовый конкурс проекта.