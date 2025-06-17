Жителей Подмосковья пригласили на голосование за главное дерево в России

Подмосковный дуб принимает участие в конкурсе на главное дерево в России в 2025 году. Он растет на территории усадьбы «Суханово» в Ленинском округе, а его возраст составляет около 200 лет.

В России продолжается голосование за главное дерево страны 2025 года в рамках программы «Деревья — памятники живой природы». Московскую область представляет 200-летний черешчатый дуб из усадьбы «Суханово» в Ленинском округе, рассказали в региональном Минэкологии.

Дуб является частью исторического имения князей Волконских, памятника архитектуры конца XVIII–XIX веков. По словам министра экологии Подмосковья Виталия Мосина, это дерево-долгожитель стало свидетелем многих исторических событий. Окрестности усадьбы имеют важное экологическое значение — здесь обитают редкие виды птиц из Красной книги региона.

«Кроме исторического, эти места имеют еще и важное экологическое значение: в местных лесах отмечено обитание птиц, занесенных в Красную книгу Московской области — черного коршуна и среднего пестрого дятла. Я призываю жителей Подмосковья отдать голоса за наш уникальный дуб», — сказал министр.

Всего в национальном реестре старовозрастных деревьев России числится 72 дерева из Подмосковья. Голосование продлится до 1 августа на официальном сайте программы.