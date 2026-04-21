Жителей Подмосковья пригласили на голосование по выбору мест для благоустройства

Ежегодное всероссийское голосование по выбору мест для благоустройства началось 21 апреля. В Подмосковье на выбор жителям представили 281 проект в 54 округах. Отдать свой голос можно до 12 июня.

Как рассказали в региональном министерстве благоустройства, в этом году голосование проходит в шестой раз. Оно дает возможность жителям выбрать места, которые приведут в порядок в первую очередь.

«Позитивные изменения в городской среде, происходящие в результате голосования, можно наблюдать по всей области. В регионе появляются современные парки, комфортные зоны отдыха и места для спорта и творчества. Жители решают, каким будет их населенный пункт — и мы помогаем это реализовать», — сказал заместитель председателя правительства Подмосковья — министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Голосование проходит в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Принять в нем участие могут все жители старше 14 лет. Для этого нужно авторизоваться на «Госуслугах», выбрать свой регион и понравившееся место.

В прошлом году в опросе участвовали более 777 тысяч человек.