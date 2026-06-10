Жителей Подмосковья пригласили на гала-концерт проекта «Русские маяки» 20 июня

«Русские маяки» реализует Комитет семей воинов Отечества Подмосковья при поддержке Министерства информации и молодежной политики Московской области и Фонда Президентских грантов. В рамках проекта по всему Подмосковью прошли уникальные программы с участием бойцов СВО.

В программу 20 июня войдет фотовыставка портретов людей, которые стали символом мужества, а также большой концерт.

«Весь масштаб творческого пути — на одной сцене! Проект „Русские маяки“ охватил все Подмосковье, в каждом городе представив уникальные программы, в которых приняли участие местные ветераны СВО. 20 июня мы соберем вместе самые лучшие, самые сильные номера всего проекта на одном большом Гала-концерте!» — сказали организаторы.

Мероприятие состоится на сцене Дворца культуры «Победа».