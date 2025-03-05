Жителей Подмосковья пригласили на фотоконкурс водоемов

Стартовал Всероссийский фотоконкурс «Водные достояния России — 2025». Его цель — показать красоту водных объектов и привлечь внимание к их охране. Организатором выступает Федеральное агентство водных ресурсов при поддержке Минэкологии Подмосковья.

Жителей Московской области приглашают принять участие в конкурсе и отправить фотографии местных водоемов. Есть две номинации: «Водные объекты в инфраструктуре» и «Водные объекты в природе». Подать заявку можно до 16 марта.

Жюри выберет по три лучших снимка в каждой категории. Оценивать будут оригинальность, художественная выразительность и соответствие теме. Принять участие могут как профессионалы, так и любители старше 18 лет.

Информацию об итогах конкурса и имена победителей опубликуют на официальном сайте Федерального агентства водных ресурсов.

Напомним, в Московской области ежегодно очищают и благоустраивают водоемы в рамках программы «100 прудов и озер». С 2021 года в голосовании за очистку прудов на портале «Добродел» приняли участие более 165 тысяч человек. В 2024 году в порядок привели 26 прудов общей площадью 268 гектаров.