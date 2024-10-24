Жителей Подмосковья пригласили на фотоконкурс от «Мострансавто»

Компания «Мострансавто» напомнила, что 25 октября заканчивается прием работ на фотоконкурс. Для участия необходимо прислать фотографию с автобусом компании на дорогах Московской области на почту konkursmta@mail.ru . Победители получат призы от «Мострансавто».

К участию приглашают всех желающих. Главное условие — подписка на Telegram-каналы «Мострансавто» и Минтранса Подмосковья. Фото должно быть горизонтальным, в высоком разрешении (600 dpi и выше) и соответствовать тематике конкурса.

В письме нужно указать ФИО и контактный номер. Заявки, не соответствующие требованиям, рассматриваться не будут.