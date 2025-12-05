Жителей Подмосковья пригласили на фотоконкурс объектов инфраструктуры
Жителей Подмосковья пригласили на всероссийский фотоконкурс «Единой России». На нем представят снимки объектов инфраструктуры, созданных по народной программе.
Конкурс направлен на то, что показать реальные изменения в городах и селах через фотографии, сделанные жителями регионов. Принять участие может любой желающий. Для этого нужно до 1 марта 2026 года подать заявку по ссылке. К фотографии необходимо приложить краткое пояснение.
Лучших выберут в номинациях «Импульс развития», «Родина вдохновения», «Будущее в наших руках», «Комфортная жизнь», «Территория возможностей».
Организаторы принимают снимки новых или отремонтированных школ, детских садов, больниц, библиотек, благоустроенных парков и других объектов.
Голосование пройдет с 1 феврали по 15 апреля 2026 года. Награждение состоится 15 мая в Москве. Победители получат призы, а их работы представят на региональных выставках.