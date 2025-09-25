Жителей Подмосковья пригласили на форум «Женщина третьего тысячелетия»

Финал конкурса деловых женщин «Леди-Бизнес. Подмосковье - 2019»
Фото: Финал конкурса деловых женщин «Леди-Бизнес. Подмосковье - 2019»/Медиасток.рф

Международный форум «Женщина третьего тысячелетия» пройдет 18 и 19 ноября в Москве. В нем смогут принять участие предприниматели, представители органов власти и НКО, а также дизайнеры, блогеры и другие эксперты.

В форуме будут участвовать представители Катара, Буркина-Фасо, Италии, Великобритании, Китая, Индии и других стран.

Программа включит в себя пленарное заседание о женском движении в контексте геополитики, деловые встречи, обсуждение актуальных социальных вопросов, стратегические сессии и международную выставку «Руками женщины».

Форум даст возможность региону укрепить сотрудничество с другими государствами, представить собственные проекты и обменяться опытом.

Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.

