Жителей Подмосковья пригласили на форум «Женщина третьего тысячелетия»
Международный форум «Женщина третьего тысячелетия» пройдет 18 и 19 ноября в Москве. В нем смогут принять участие предприниматели, представители органов власти и НКО, а также дизайнеры, блогеры и другие эксперты.
В форуме будут участвовать представители Катара, Буркина-Фасо, Италии, Великобритании, Китая, Индии и других стран.
Программа включит в себя пленарное заседание о женском движении в контексте геополитики, деловые встречи, обсуждение актуальных социальных вопросов, стратегические сессии и международную выставку «Руками женщины».
Форум даст возможность региону укрепить сотрудничество с другими государствами, представить собственные проекты и обменяться опытом.
Для участия необходимо зарегистрироваться по ссылке.