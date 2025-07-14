Жителей Подмосковья пригласили на форум по социальному предпринимательству

Международный инклюзивный форум лидеров социальных изменений «Территория Ритма» пройдет с 4 по 7 сентября в Нижегородской области. Жителей Подмосковья пригласили присоединиться к мероприятию.

Форум ежегодно собирает участников, включая людей с ограниченными возможностями здоровья, из более чем 85 регионов России и стран СНГ.

В рамках образовательной программы, направленной на развитие лидерских качеств, управленческих и командных навыков, участники смогут разработать социально значимые проекты с перспективой их реализации в своих регионах.

Форум организован совместными усилиями правительства, офиса Стратегии развития Нижегородской области, Центра инноваций социальной сферы региона, а также общественной организации инвалидов «Ковчег».

Программа мероприятия включает в себя мастер-классы, выступления ведущих экспертов, бизнес-тренеров и успешных предпринимателей, а также тренинги по развитию проектного мышления, навыков презентации и командной работы.

К участию приглашают предпринимателей, представителей некоммерческих и волонтерских организаций, активную молодежь, людей с ограниченными возможностями здоровья, инклюзивные семьи, участников специальной операции и их близких, а также чиновников.

Отбор участников проводят на конкурсной основе. Главные критерии — опыт в предпринимательской, некоммерческой или волонтерской деятельности, социальная активность и стремление к развитию.

Заявки принимают до 25 июля на сайте проекта. Проживание и питание участникам предоставляют бесплатно, а транспортные расходы они покрывают самостоятельно.

Форум пройдет на базе отдыха «Изумрудное» в Городецком муниципальном округе.