Жителей Подмосковья пригласили на финансовый конкурс проектов | 360°

Подмосковье 02 мая 2024, 12:56 Жителей Подмосковья пригласили на финансовый конкурс проектов

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Министерство экономики и финансов Московской области начало прием заявок на участие в ежегодном конкурсе проектов по представлению бюджета. К участию приглашают как физических, так и юридических лиц. Конкурс проводится по 18 номинациям, каждая из которых ориентирована на разные возрастные группы и типы участников.

Для участия в конкурсе необходимо подготовить проект в выбранной номинации, а также отдельно описать предложения по его реализации и практическому применению. Представить конкурсные проекты в министерство необходимо до 3 июня 2024 года. Итоги конкурса и имена победителей станут известны до 5 июля 2024 года.

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С подробной информацией о конкурсе можно ознакомиться по ссылке.

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