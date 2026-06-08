Жителей Подмосковья пригласили на фестиваль креативных индустрий в Балашихе

В Балашихе продолжается прием заявок на участие в творческих лабораториях, которые пройдут в рамках IV фестиваля креативных индустрий «Энтузиасты». Подать заявку можно до 21 июня.

Как сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области, площадкой проекта по традиции станет пространство «Фабрики1830».

Участникам предложат присоединиться к одной из трех арт-лабораторий: дизайна среды, мозаичного искусства или граффити. Совместная работа творческих команд будет направлена на преобразование промышленной территории в современное общественное пространство, которое в будущем может стать новой городской точкой притяжения.

Проект нацелен на переосмысление исторической фабрики и ее превращение из объекта индустриального наследия в живой культурный центр. В рамках лаборатории средового дизайна участники займутся разработкой элементов благоустройства, включая малые архитектурные формы, освещение и озеленение.

Направление мозаики посвятят созданию художественных панно, продолжающих традиции советского монументального искусства, сохранившегося на территории предприятия. Участники граффити-лаборатории преобразят бетонные стены промзоны, создав масштабные художественные работы, посвященные истории фабрики и города.

Наставниками проекта станут признанные специалисты в сфере современного искусства, дизайна городской среды и уличной культуры, в том числе члены творческих союзов, руководители художественных мастерских и организаторы крупных российских фестивалей.

Результаты работы лабораторий представят осенью на VI фестивале креативных индустрий «Энтузиасты».

Принять участие в проекте могут все желающие — как жители Балашихи, так и гости города. Участие бесплатное, кандидатам необходимо лишь заполнить анкету и пройти конкурсный отбор. Возрастное ограничение — 6+.

Дополнительные сведения доступны на сайте.