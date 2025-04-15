Жителей Подмосковья пригласили на фестиваль «Город танцует в парках»

Фестиваль современного танца «Город танцует в парках» пройдет в Подмосковье. Это уже третий по счету фестиваль, его организует дирекция по развитию парков при поддержке Министерства культуры и туризма региона. Художественным руководителем выступает известный хореограф и заслуженный артист России Егор Дружинин. Подать заявку на участие можно до 23 апреля на сайте городтанцует.рф .

В этом году фестиваль стал масштабнее: 17 мая на сцене парка в Королеве выступят участники из разных городов страны. Все получат дипломы победителей — за 1, 2 и 3 место. Кроме того, с 18 мая по 28 июня танцоры из Подмосковья поборются за звание лучшего коллектива и сольного исполнителя. В конкурсе две номинации: «Танцевальный коллектив» и «Индивидуальный исполнитель». Участвовать могут танцоры от десяти до 14 лет и от 15 до 35 лет.

Выступления будет оценивать жюри, в которое войдут известные в мире танца люди — Егор Дружинин, основатель школы «Это» Александр Могилев, хореограф Екатерина Решетникова, танцор Леша Карпенко и режиссер Владимир Варнава. Финалистов ждет большой гала-концерт в сентябре. Лучшие получат ценные призы — приглашения в команду Егора Дружинина «КЕД», участие в фестивале «Проба №» или стажировку в танцевальной компании VARNAVA DANCE CO.