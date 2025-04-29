Жителей Подмосковья пригласили на экомарафон «Чистомай»

С 12 по 15 мая Центр чистой природы проводит Всероссийский экологический марафон «Чистомай» в Московской области. Его цель — находить замусоренные участки и наводить там порядок.

Все, кто примут участие, смогут не только помочь природе, но и побороться за ценные призы. За первое место участник получит сертификат на 30 тысяч рублей для покупок на Ozon, за второе — электросамокат, а за третье — набор экологиста, в который входят щипцы, перчатки, мешки, эко-косметика и аксессуары для экологичной жизни.

Также можно будет обменять набранные баллы за участие на подписки к различным онлайн-сервисам. Чтобы присоединиться к марафону, нужно найти загрязненную территорию, сфотографировать ее, убрать мусор и получить за это баллы.

Присоединиться к мероприятию жители и гости Подмосковья могут на сайте.