Жителей Подмосковья пригласили на экологическую акцию «Выбираю чистый воздух»

Жителей Подмосковья пригласили на акцию «Выбираю чистый воздух». Его цель — призвать людей отказаться от передвижения на транспорте, работающем на бензине.

Как рассказали в Минэкологии Подмосковья, акцию проводит Минприроды Росси и социальная сеть «ВКонтакте». По словам главы ведомства Тихона Фирсова, в области проводят большую работу по переводу машин на другие виды топлива.

«В регионе ведется большая работа по переводу автомобилей на другие виды топлива, растет спрос на гибридные и электромобили. На газомоторное топливо переходят крупнейшие перевозчики, в том числе „Мострансавто“. Но растет и число автомобилей на бензине, поэтому подобные акции очень важны для снижения выбросов. Поэтому я призываю всех жителей Подмосковья поддержать инициативу Минприроды», — сказал он.

Акцию продлится до 22 сентября. Самые активные участники получат ценные призы. Одно из условий — поделиться своими достижениями в соцсетях с хештегом #выбираючистыйвоздух.

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